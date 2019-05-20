Британська авіакомпанія закриває рейс з Лондона до Києва з жовтня

Авіакомпанія British Airways (Велика Британія) має намір закрити рейс "Лондон (аеропорт Хітроу) - Київ" після 2 жовтня.

Про це свідчать дані на сайті компанії, передають Українські Новини.

Так, 2 жовтня є останньою датою, коли система дозволяє забронювати рейс у цьому напрямку туди-назад.

На сьогодні рейси здійснюватися в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю та неділю.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорти Німеччини масово скасовували авіарейси, а хакери зламали базу даних майже 400 тис. клієнтів British Airways.

Тим часом в Україні змінилися правила авіаперевезень: прибрали безкоштовний багаж і дозволили платну реєстрацію.