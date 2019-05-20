Близько 50 нардепів-мажоритарників, Труханов, Кернес та інші мери об'єднаються на виборах в Раду, – Хомутиннік

Співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді України Віталій Хомутиннік заявив, що політичні партії "Довіряй справам" Геннадія Труханова, "Відродження", частина представників партії "Наш край" та народних депутатів групи "Воля народу" об'єднуються в єдину політичну силу для участі у парламентських виборах.

Про це повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"На даний час є 2 партії - "Довіряй справам", "Відродження". Є "Наш край", але не вся партія, а велика частина авторитетних лідерів – народні депутати Антон Кіссе, Сергій Шахов, місцеві депутати, частина депутатів групи "Воля народу", просто самовисуванці", - сказав Хомутинник.

Співголова "Відродження" зазначив, що з'їзд об'єднаної політсили відбудеться до кінця травня.

За словами політика, ще немає рішення, хто очолюватиме політсилу, але точно відомо, що мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес увійдуть до першої п'ятірки списку партії на парламентських виборах.

При цьому Хомутиннік зазначив, що народні депутати, які обрані в мажоритарних округах нинішнього скликання парламенту, мають намір і на наступних виборах обиратися до парламенту як мажоритарники.

"У нас вже більше 50 мажоритарників, які будуть йти як мажоритарники від партії", - зазначив він.

Народний депутат додав, що за списками партії будуть йти мери, голови обласних рад, авторитетні в регіонах і містах люди.

"Ми відкрито закликаємо всіх, необов'язково депутатів, - всі регіональні еліти та лідерів місцевого самоврядування, мерів міст, голів обласних рад, народних депутатів, депутатів інших рівнів до того, щоб об'єднатися для участі в парламентських виборах, які будуть, йомовірно, достроковими", - сказав Хомутинник.

"Точно вже є підтвердження та домовленість - це мери двох міст-мільйонників – Кернес і Труханов, близько 15-20 мерів міст з 50-100 тис. населення і більше – Ужгород, Артемівськ, Куп'янськ, Вознесенськ та інші", - підсумував парламентарій.