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20 травня 2019, понеділок, 17:57 15
Життя 2019-05-20T18:11:59+03:00
Українські Новини
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі

Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі

Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram

Японський художник-флорист з світовим ім'ям Азума Макото створив дивовижну флористичну композицію в Славутичі (Київська область) на центральній площі міста.

Відповідні фото художник опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Як повідомляє міськрада Славутича, японський художник створив інсталяцію для того, щоб показати зв'язок України і Японії через Чорнобильську катастрофу.

Азума Макото сам висловив бажання відвідати Славутич і створити такий квітковий ансамбль.

Флористична композия Азума Макото. Фото: azumamakoto/InstagramФлористична композиция Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram

Презентація флористичної композиції відбулася 18 травня на центральній площі міста.

Японський флорист Азума Макото прославився на весь світ завдяки своїм неймовірним композиціям з квітів. Азума Макото не лише створює ефектні арт-об'єкти з квітів та рослин, але і занурює їх у глибокий океан, заморожує рослини в крижаних блоках або навіть запускає їх до космосу.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений azumamakoto (@azumamakoto)

Раніше Українські Новини публікували фотографії другої подорожі квітів Азума Макото до космосу і назад.

Такоє оранжерея в ботсаду перетворилася на барвистий острівець посеред Києва.

Крім того, фігури легендарних міфічних істот створили з квітів в Києві.

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