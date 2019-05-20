Японський художник-флорист з світовим ім'ям Азума Макото створив дивовижну флористичну композицію в Славутичі (Київська область) на центральній площі міста.\r\nВідповідні фото художник опублікував у своєму Instagram-акаунті.\r\n\r\nЯк повідомляє міськрада Славутича, японський художник створив інсталяцію для того, щоб показати зв'язок України і Японії через Чорнобильську катастрофу.\r\nАзума Макото сам висловив бажання відвідати Славутич і створити такий квітковий ансамбль.\r\nФлористична композиция Азума Макото. Фото: azumamakoto\/Instagram\r\nПрезентація флористичної композиції відбулася 18 травня на центральній площі міста.\r\nЯпонський флорист Азума Макото прославився на весь світ завдяки своїм неймовірним композиціям з квітів. Азума Макото не лише створює ефектні арт-об'єкти з квітів та рослин, але і занурює їх у глибокий океан, заморожує рослини в крижаних блоках або навіть запускає їх до космосу.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений azumamakoto (@azumamakoto) 19 Тра 2019 р. о 6:26 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини публікували фотографії другої подорожі квітів Азума Макото до космосу і назад.\r\nТакоє оранжерея в ботсаду перетворилася на барвистий острівець посеред Києва.\r\nКрім того, фігури легендарних міфічних істот створили з квітів в Києві.