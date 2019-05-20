Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі

Японський художник-флорист з світовим ім'ям Азума Макото створив дивовижну флористичну композицію в Славутичі (Київська область) на центральній площі міста.

Відповідні фото художник опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Як повідомляє міськрада Славутича, японський художник створив інсталяцію для того, щоб показати зв'язок України і Японії через Чорнобильську катастрофу.

Азума Макото сам висловив бажання відвідати Славутич і створити такий квітковий ансамбль.

Флористична композиция Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram

Презентація флористичної композиції відбулася 18 травня на центральній площі міста.

Японський флорист Азума Макото прославився на весь світ завдяки своїм неймовірним композиціям з квітів. Азума Макото не лише створює ефектні арт-об'єкти з квітів та рослин, але і занурює їх у глибокий океан, заморожує рослини в крижаних блоках або навіть запускає їх до космосу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений azumamakoto (@azumamakoto) 19 Тра 2019 р. о 6:26 PDT

Раніше Українські Новини публікували фотографії другої подорожі квітів Азума Макото до космосу і назад.

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Крім того, фігури легендарних міфічних істот створили з квітів в Києві.