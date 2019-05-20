Перший указ Зеленського буде про розпуск Ради - реакція політиків

Першим указом Президента Володимира Зеленського буде розпуск Верховної Ради. Про це він сказав кореспонденту Українських Новин.

При цьому депутати по-різному сприйняли рішення Зеленського.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко заявляє, що розпуск Ради - це право Президента, і він ним скористався. Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

"Це право Президента, він ним скористався, тому будемо готуватися до виборів... Давайте жити в правовій державі", - сказав він.

За словами Кононенка, сам він ще не знає, чи буде балотуватися в парламент.

При цьому депутат не бачить необхідності оскаржувати рішення про розпуск.

"А навіщо? Поясніть мені", - сказав він.

У свою чергу, депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Котвіцький заявив, що НФ нормально сприймає рішення про розпуск Ради.

"Варіантів немає. Будемо йти на вибори", - сказав він.

Водночас фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" вітає розпуск Верховної Ради. Про це журналістам в кулуарах Ради повідомив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Рішення досить очікуване... я вважаю, що символізм цього рішення, якщо сьогодні указ, - це 14 липня - День узяття Бастилії... Якщо новообраний Президент зацікавлений, щоб стара корумпована система померла з цим парламентом, він зробить усе можливе. У нас є час для того, щоб прийняти і виборчий кодекс, і нове законодавство на ці вибори. Тому в мене надії на те, що країна увійде в нові позачергові вибори з новою виборчою системою - пропорційною і з відкритими списками... у президента є всі повноваження до 16 червня розпустити цей парламент. Коли буде указ? Сподіваюся, сьогодні", - сказав він.

Соболєв також зазначив, що очікує високу явку виборців на позачергових виборах в Раду влітку.

Привітав розпуск Ради засновник об'єднання "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради Юрій Бойко.

Нагадаємо, в понеділок Президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові заявив, що розпускає парламент 8-го скликання.