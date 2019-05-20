Підозрюваного в корупції в. о. голови Держцентру зайнятості Ярошенка заарештували

Печерський районний суд Києва заарештував виконуючого обов'язки голови Державного центру зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка, підозрюваного в корупції, і встановив заставу 20 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.

"Печерський суд Києва обрав запобіжний захід посадовим особам Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим у п'ятницю під час отримання 480 тис. гривень від підприємця", - сказано в ньому.

Ярошенко заарештований за рішенням суду з альтернативою застави в розмірі 20 млн гривень.

Заступнику керівника управління Державної служби обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в 9,6 млн гривень.

Посередник на час слідства буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

За даними слідства, посадові особи Державної служби зайнятості налагодили схему систематичного вимагання й отримання коштів у вигляді "відкатів" від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах, зокрема, в Житомирі.

Слідчі Київського теруправління ДБР повідомили їм про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах.

Санкції вказаної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Черкаської обласної ради попався на хабарі в розмірі 140 тис. доларів.

Раніше в Полтаві "антикорупціонер" попався на півмільйонної хабарі.