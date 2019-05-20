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20 травня 2019, понеділок, 15:32 18 Прес-реліз
Політика 2019-05-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
Київстар обмінює старі смартфони на нові зі знижкою

Київстар обмінює старі смартфони на нові зі знижкою

Київстар першим серед мобільних операторів України запустив програму обміну старих телефонів на нові 4G-смартфони зі знижкою - Trade-in.

Щоб обміняти свій старий смартфон, треба відвідати один із фірмових магазинів Київстар та пред’явити його співробітнику магазину, котрий оцінить його вартість. А купуючи 4G-смартфон абонент отримає знижку у розмірі оціненої вартості старого девайсу. Також клієнти Київстар можуть оформити покупку з розстрочкою платежу, щоб сплатити різницю у вартості нового смартфону.

У трійку найпопулярніших старих смартфонів, котрі були обміняні за період тестової роботи послуги, потрапили:

  1. Samsung Galaxy J1 (2016);
  2. Samsung Galaxy J3 (2016);
  3. Samsung Galaxy J5 (2016).

А в список найпопулярніших 4G-смартфонів, котрі в рамках програми купують клієнти, увійшли:

  1. Samsung Galaxy J6;
  2. Xiaomi Redmi 6A;
  3. Samsung Galaxy A7.

"Київстар пропонує своїм клієнтам найшвидший у середньому по Україні мобільний інтернет.. І щоб вони з легкістю могли перейти на смартфони з підтримкою 4G, ми першими серед телеком-рітейлерів запустили програму обміну. Наприклад, обмінявши старий Samsung Galaxy J5 на новий Galaxy A7, вони можуть заощадити до 35% вартості покупки" –  коментує Ольга Смисльонова, директор з роздрібних продажів Київстар.

Наразі програма обміну діє у понад 420 фірмових магазинах Київстар. Із повним переліком магазинів та детальними умовами програми можна ознайомитися за посиланням: https://kyivstar.ua/uk/trade-in.

Оцінити переваги швидкісного 4G від Київстар із новим смартфоном наразі можна у 5994 населених пунктах, де проживає 27,5 млн чоловік –  більше 65% населення України. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводять у своєму дослідженні за 2018 рік експерти міжнародної компанії Ookla.
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