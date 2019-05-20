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20 травня 2019, понеділок, 15:27 25
Медицина 2019-05-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
Загорій вирішив піти з політики і повернутися до управління "Дарницею"

Загорій вирішив піти з політики і повернутися до управління "Дарницею"

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", колишній генеральний директор закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) Гліб Загорій має намір піти з політики і повернутися до управління "Дарницею".

Про це Загорій написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Новий Президент заявив про розпуск Верховної Ради. Вже влітку Україна отримає новий склад парламенту. Думаю, в нього увійде чимало депутатів нинішнього скликання – але мене серед них не буде. Я йду з великої політики, щоб повернутися у великий бізнес", - написав він.

Загорій додав, що кожен повинен працювати на своєму місці і своїм місцем роботи він вважає бізнес.

"Я керував фармацевтичною компанією "Дарниця". Зараз це одна з найефективніших компаній України, а в майбутньому, я мрію, що "Дарниця" стане міжнародною компанією", - зазначив Загорій.

Він також зазначив, що сильну країну роблять сильні компанії, круті інновації, інвестиції в освіту і культуру, і цього він має намір присвятити себе у наступні роки.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", згідно міжнародним стандартам фінансової звітності, збільшила чистий прибуток на 37,3%, або на 127,5 млн гривень, до 469,64 млн гривень.

В 2017 році порівняно з 2016 роком приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ), згідно міжнародним стандартам фінансової звітності, зменшило прибуток на 0,29%, або на 994 тис. гривень, до 342,111 млн гривень.

79,3% акцій "Дарниці" належить компанії Nord Star Pharmashare (Данія).

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