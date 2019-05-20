Фракція ОБ готова підтримати всі мирні ініціативи Зеленського, – Новинський

Голова фракції "Опозиційний блок" (ОБ) у Верховній Раді України Вадим Новинський, коментуючи інавгураційну промову Президента Володимира Зеленського, заявив, що його фракція готова підтримати всі мирні ініціативи Зеленського.

Про це йдеться на офіційній сторінці фракції ОБ у соціальній мережі Facebook.

"Наша фракція першої встала та почала аплодувати заяві Володимира Зеленського про те, що його головне завдання – встановити твердий мир і обміняти полонених. І заради цього він готовий на непопулярні кроки. І якщо президент дійсно піде цим шляхом, а не буде його симулювати, як його попередник, "Опозиційний блок" повністю підтримає главу держави", - сказав Новинський.

Для цього, на думку Вадима Новинського, необхідно вступити у прямий діалог із самопроголошеними республіками (ДНР, ЛНР) і Москвою, до чого ось уже 5 років закликає "Опозиційний блок".

"Компроміс - це ознака мудрості, та він повинен і може бути досягнутий на основі наших національних інтересів", - підкреслив Новинський.

Для досягнення миру, на думку голови фракції ОБ, необхідно прийняти давно обіцяні владою закони. "Ми будемо наполягати на розгляді парламентом найближчим часом пакету законопроектів про виконання Мінських угод. "Опозиційний блок" розробив 11 законопроектів про амністію, про інтеграцію Донбасу, про відновлення соціального забезпечення жителів регіону та інші", - зазначив політик.

За словами лідера опозиції, "Оппозицицонному блоку" близька позиція Володимира Зеленського й в тому, що стосується об'єднання суспільства: "Для цього парламенту необхідно приймати закони, які будуть запобігати і врегулювати соціальні конфлікти. Ми підтримуємо і прийняття у другому читанні Виборчого кодексу з відкритими партійними списками. На найближчому засіданні парламенту 28 травня необхідно почати розглядати поправки до нього та проголосувати його".

"Промова Володимира Зеленського була чесною і відвертою, він говорив як людина, недосвідчена у політиці. Навіть якщо він буде помилятися, але щиро, народ прийме його помилки, політична брехня за останні 5 років стала неприйнятною для суспільства".

Як заявив народний депутат, ОБ готовий до дострокових парламентських виборів, про старт яких заявив Володимир Зеленський з трибуни парламенту.

"Чинний склад парламенту повністю себе дискредитував перед народом, втратив його підтримку, а з нею - і легітимності. Вибори – це демократична процедура, давайте запитаємо в народу, кому він довіряє та чесно проведемо їх. Але ми вважаємо, що навіть у цьому випадку мотиваційна частина указу президента про розпуск парламенту через відсутність коаліції повинна бути бездоганною з точки зору Конституції", - резюмував Вадим Новинський.