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20 травня 2019, понеділок, 14:13 44
Зовнішня політика 2019-05-20T17:00:03+03:00
Українські Новини
Путін не вітатиме Зеленського

Путін не вітатиме Зеленського

Володимир Путін
Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін не буде вітати Президента Володимира Зеленського, інавгурація якого відбулася сьогодні, 20 травня. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише Радіо Свобода.

Так, повідомляється, що у відповідь на запитання, чи можна очікувати привітання від Путіна Пєсков сказав: "Ні, буде вітати з першими успіхами".

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

Раніше також у Росії заявили, що РФ не збирається вітати нікого з кандидатів у Президенти України.

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