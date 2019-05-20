Путін не вітатиме Зеленського

Президент Росії Володимир Путін не буде вітати Президента Володимира Зеленського, інавгурація якого відбулася сьогодні, 20 травня. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише Радіо Свобода.

Так, повідомляється, що у відповідь на запитання, чи можна очікувати привітання від Путіна Пєсков сказав: "Ні, буде вітати з першими успіхами".

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

Раніше також у Росії заявили, що РФ не збирається вітати нікого з кандидатів у Президенти України.