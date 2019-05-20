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20 травня 2019, понеділок, 14:09 30 Фото
Президент 2019-05-20T14:45:01+03:00
Українські Новини
Офіційний портал президента України розкрив адресу Володимира Зеленського

Офіційний портал президента України розкрив адресу Володимира Зеленського

Офіційне інтернет-представництво президента України розкрило адресу реєстрації глави держави Володимира Зеленського. Опублікувавши біографіюі президента, що сьогодні вступив на посаду, редактори сайту зазначили, що Володимир Олександрович "проживає за адресою: 04211, г. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 6-б, корп. 1, кв. 31."

Цим самим чиновники розкрили персональні дані президента країни, що є неприпустимим навіть для оголошення таких даних про пересічних громадян. Тим більше - для Верховного головнокомандувача в країні, де йде війна.

Слід зазначити, що за інформацією ЗМІ, президент Зеленський з сім'єю фактично проживає в приватному особняку.

З 2008 року Зеленський є власником будинку площею 353 квадратних метрів з земельною ділянкою 1200 квадратних метрів. Будинок розташований в елітному містечку "Поместье" в селі Іванковичі, що в 30 кілометрах від Києва.

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