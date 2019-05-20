Бізнесмена, який не виплатив майже 3 млн гривень податків, оштрафували на 8 млн гривень

Суд арештував майно підозрюваного в ухиленні від сплати податків на 8 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС, передають Українські Новини.\r\nЗа поданням співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста, судом було накладено арешт на майно підозрюваного в ухиленні від сплати податків.\r\nУ рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що керівник одного з київських підприємств, яке займається виготовленням виробів із пластику, протягом 2014-2015 оформив низку безтоварних операцій із придбання передпродажних і логістичних послуг у підприємств із ознаками фіктивності.\r\nВ результаті таких дій фігурант ухилився від сплати податків на суму 2,9 млн гривень.\r\nЗавдяки вжитим під час слідства заходам, з метою забезпечення відшкодування збитків, на майно підозрюваного вартістю понад 8 млн гривень накладено арешт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в ухиленні від сплати податків підозрюють директора YanAir.\r\nТим часом, у січні доходи задекларували 335 мільйонерів.