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20 травня 2019, понеділок, 13:45 24
Політика 2019-05-20T14:45:02+03:00
Українські Новини
Бізнесмена, який не виплатив майже 3 млн гривень податків, оштрафували на 8 млн гривень

Бізнесмена, який не виплатив майже 3 млн гривень податків, оштрафували на 8 млн гривень

Суд арештував майно підозрюваного в ухиленні від сплати податків на 8 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС, передають Українські Новини.

За поданням співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста, судом було накладено арешт на майно підозрюваного в ухиленні від сплати податків.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що керівник одного з київських підприємств, яке займається виготовленням виробів із пластику, протягом 2014-2015 оформив низку безтоварних операцій із придбання передпродажних і логістичних послуг у підприємств із ознаками фіктивності.

В результаті таких дій фігурант ухилився від сплати податків на суму 2,9 млн гривень.

Завдяки вжитим під час слідства заходам, з метою забезпечення відшкодування збитків, на майно підозрюваного вартістю понад 8 млн гривень накладено арешт.

Як повідомляли Українські Новини, в ухиленні від сплати податків підозрюють директора YanAir.

Тим часом, у січні доходи задекларували 335 мільйонерів.

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