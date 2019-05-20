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20 травня 2019, понеділок, 13:29 13
Транспорт 2019-05-20T14:45:03+03:00
Українські Новини
З початку року "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 53% до 2,5 млн тонн

З початку року "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 53% до 2,5 млн тонн

У січні-квітні 2019 року порівняно з аналоничным періодом 2018 року морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить в портовий бізнес Group DF) збільшив перевалку вантажів на 53% до 2,45 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

"МСП "Ніка-Тера" входить до групи компаній Group DF, за чотири місяці 2019 року перевалив 2,45 млн тонн вантажів, перевищивши аналогічний показник минулого року на 53%", - йдеться в ньому.

Відзначається, що вже на початок травня (4 травня) вантажообіг порту склав 2,5 млн тонн, при цьому в 2018 році цей обсяг перевалки був досягнутий тільки до кінця липня.

У структурі вантажообігу за січень–квітень переважали вантажі зернової групи, шрот і соняшникова олія, склавши понад 2 млн тонн або 82% від загального обсягу перевалки.

Решта 18% припали на навалочні вантажі, переважно вогнетривку глину.

Обсяг перевалки в квітні поточного року склав максимальні для цього місяця 611 тонн і на 32% перевищив аналогічний показник минулого року.

Крім цього, у квітні на причалах було завантажено кукурудзою перше судно для компанії GrainCorp, є найбільшою у зерновому бізнесі Австралії.

З початку року в порту було оброблено 128 судів, з яких 28 у квітні.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-березні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року морський термінал "Ніка-Тера" збільшив перевалку вантажів на 61% до 1,84 млн тонн.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком морський термінал "Ніка-Тера" збільшив перевалку вантажів на 40% до 5,84 млн тонн.

Термінал "Ніка-Тера" має 3 спеціалізованими комплексами і спеціалізується на перевалці таких видів вантажів, як зернові, мінеральні добрива та інші сипучі вантажі.

Морський термінал розташований на лівому березі Бузького лиману в 63 км від моря і має 7 причалів довжиною близько 1500 п. м.

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