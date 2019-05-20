Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді

Мер Києва Віталій Кличко, аби потрапити на інавгурацію президента Володимира Зеленського, проїхався урядовим кварталом на велосипеді. Свій маршрут політик розпочав з Софійської площі, а закінчив біля будівлі Верховної Ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав велосипедом", – пояснив міський голова.

Віталій Кличко розповів, що сьогодні, коли через інавгурацію президента Володимира Зеленського виникли проблеми з пересуванням Києвом, велосипед виявився найкращим засобом пересування. Саме тому політик вирушив на інавгурацію на двоколісному транспорті.

"Доїхав на інавгурацію. Велосипед сьогодні – найзручніший транспорт!" – поділився враженнями мер Києва після поїздки.

Нагадаємо, Віталій Кличко активно популяризує велосипед як вид міського транспорту. За ініціативою мера столиці в місті облаштовуються спеціальні доріжки, розвивається міський сервіс велопрокату. А сам Кличко регулярно бере участь в акції "Велосипедом на роботу". Таким чином політик підтримує велоспільноту, яка щороку зростає в столиці.