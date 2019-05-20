підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 13:15 381 Відео
Політика 2019-05-20T14:45:03+03:00
Українські Новини
Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді

Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді

Мер Києва Віталій Кличко, аби потрапити на інавгурацію президента Володимира Зеленського, проїхався урядовим кварталом на велосипеді. Свій маршрут політик розпочав з Софійської площі, а закінчив біля будівлі Верховної Ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав велосипедом", – пояснив міський голова.

Віталій Кличко розповів, що сьогодні, коли через інавгурацію президента Володимира Зеленського виникли проблеми з пересуванням Києвом, велосипед виявився найкращим засобом пересування. Саме тому політик вирушив на інавгурацію на двоколісному транспорті.

"Доїхав на інавгурацію. Велосипед сьогодні – найзручніший транспорт!" – поділився враженнями мер Києва після поїздки.

Нагадаємо, Віталій Кличко активно популяризує велосипед як вид міського транспорту. За ініціативою мера столиці в місті облаштовуються спеціальні доріжки, розвивається міський сервіс велопрокату. А сам Кличко регулярно бере участь в акції "Велосипедом на роботу". Таким чином політик підтримує велоспільноту, яка щороку зростає в столиці.

Більше новин про: Велосипед Кличко Віталій

Архів
Новини
Єлизавета ІІ привітала Зеленського з інавгурацією 14:42
Фракція ОБ готова підтримати всі мирні ініціативи Зеленського, – Новинський 14:41
Людей пустили на прилеглу до АП територію
Охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію 14:32
На Банковій "українізували" 6-річного сина Зеленського 14:30
Зеленський пройшов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації 14:15
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів 19:00
Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці 19:05
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді 13:15 Відео
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Порошенко звільнив Турчинова 22:33
Сьогодні відбудеться інавгурація Зеленського 07:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok