Бойко дорікнув Зеленському, що той нічого не сказав про скандальний мовний закон

Нові вибори – це краще, ніж консервація нинішньої системи, нинішнього парламенту, якому не довіряють громадяни України. Про це засновник Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко заявив журналістам після інавгурації Володимира Зеленського у понеділок, 20 травня, інформує портал platform.org.ua.

Юрій Бойко підтримав розпуск парламенту.

"Ми були готові йти на вибори ще два роки тому, коли розпалася коаліція і не було зроблено жодного кроку для досягнення миру і завершення війни в країні. І вже тоді ми пропонували розпустити Верховну Раду. Нові вибори – це краще, ніж консервація нинішньої системи, нинішнього парламенту, якому не довіряють громадяни України. І сьогодні ми раді, що є оголошення про розпуск Верховної Ради, тому що не може парламент з рівнем довіри у 4% приймати законодавчі акти і керувати країною", – наголосив засновник Опозиційної платформи – За життя.

Він також зазначив, що вихід "Народного фронту" із залишків коаліції створює певні юридичні зачіпки щодо розпуску парламенту.

"Проте є бажання переважної більшості українського народу повністю змінити владу. І це, на мій погляд, є головним чинником переобрання парламенту", – сказав опозиційний політик.

"Я дуже радий, що позиція нового президента щодо завершення конфлікту в Донбасі, повернення територій і людей збігається з позицією нашої політсили. Але на сьогодні фактично зруйновано діалог в рамках Мінської групи. Тож відновлення повноцінного перемовного процесу повинно стати для нової влади першочерговим завданням. На жаль, ми не почули в інавгураційній промові ставлення до мовного закону, який дискримінує значну частину громадян України. Також нічого не було сказано про пріоритети соціально-економічної політики", – сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що Опозиційна платформа – За життя готова до виборів.

"У нас є чітка програма дій. Ми знаємо, як завершити війну, навести лад в економіці і подолати злидні українських сімей. Ми йдемо на вибори", – наголосив Юрій Бойко.