Опозиційний депутат Ларін заспівав прощальну пісню чиновникам Порошенка

Напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського депутат Верховної Ради Сергій Ларін розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відеоролик, в якому він виконує колись популярну композицію "Пісенька відставного бюрократа" з кінофільму "Забута мелодія для флейти".

"Не знаю чому, але цілий день крутиться в голові ця пісня", - підписав свій відеопост політик.

Слід зазначити, що в сьогоднішній інавгураційній промові президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів подати у відставку, якщо той не може вирішити проблеми, які хвилюють українців.

"Дозвольте процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: уряд не вирішує наші проблеми, уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію, чесно кажучи, наш уряд, який говорить: ми не можемо нічого зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити місця для тих, хто буде думати про прийдешні покоління, а не про наступні вибори. Думаю, люди це оцінять", - сказав Зеленський.