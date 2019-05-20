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20 травня 2019, понеділок, 12:31 25 Відео
Політика 2019-05-20T14:45:04+03:00
Українські Новини
Опозиційний депутат Ларін заспівав прощальну пісню чиновникам Порошенка

Опозиційний депутат Ларін заспівав прощальну пісню чиновникам Порошенка

Напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського депутат Верховної Ради Сергій Ларін розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відеоролик, в якому він виконує колись популярну композицію "Пісенька відставного бюрократа" з кінофільму "Забута мелодія для флейти".

"Не знаю чому, але цілий день крутиться в голові ця пісня", - підписав свій відеопост політик.

Слід зазначити, що в сьогоднішній інавгураційній промові президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів подати у відставку, якщо той не може вирішити проблеми, які хвилюють українців.

"Дозвольте процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: уряд не вирішує наші проблеми, уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію, чесно кажучи, наш уряд, який говорить: ми не можемо нічого зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити місця для тих, хто буде думати про прийдешні покоління, а не про наступні вибори. Думаю, люди це оцінять", - сказав Зеленський.

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