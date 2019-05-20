Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який вирішив написати заяву про відставку, має намір балотуватися до Верховної Ради як самовисуванець.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Я взагалі не бачу партійних проектів, які були б гідними за якістю людей і якості ідей. Тому до пропозицій та ідей я відкритий, і насправді є багато класних ідей. Якщо з цим не складеться - немає питань. Я вважаю, треба бути ближче до людей, а не до списків. Навколо рідного Києва, в якому я багато чого робив - і на Поштовій, і Кирилівську захищав. Тому спокійно, самовисуванцем і все буде супер", - сказав він.

При цьому, відповідаючи на питання ведучого, чи готовий він очолювати МЗС при Президентові Володимир Зеленському, Він відповів, що це було б неправильно.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.

Раніше Він заявляв, що залишиться главою МЗС, якщо погляди Зеленського збігатимуться з його власними.