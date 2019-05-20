Поліція затримала заявив про мінування об'єкта львів'янина під час здійснення дзвінка

Поліція 20 травня затримала 23-річного жителя Львова під час здійснення ним дзвінка в поліцію про мінування об'єкта на вул. Зализничной у Львові. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Львівській області, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні вранці, на телефон 102 надійшов телефонний дзвінок про замінування приміщення на вулиці Зализничной", - йдеться в повідомленні.\r\nДиспетчер продовжила говорити з заявником і паралельно повідомила про подію екіпажу патрульної поліції.\r\nПатрульні, які були неподалік, попрямували до таксофону, звідки здійснювався дзвінок.\r\nТам вони виявили чоловіка, який ще не встиг закінчити розмову.\r\nЧоловіка встановили в базі даних, ним виявився 23-річний львів'янин.\r\nДо об'єкта, яке нібито було заміновано, приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, газова служба, бригада швидкої медичної допомоги, кінолог.\r\nЧоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 16 травня повідомив про мінування 7 готелів у Львові.