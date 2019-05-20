Поліція затримала заявив про мінування об'єкта львів'янина під час здійснення дзвінка

Поліція 20 травня затримала 23-річного жителя Львова під час здійснення ним дзвінка в поліцію про мінування об'єкта на вул. Зализничной у Львові. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Львівській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці, на телефон 102 надійшов телефонний дзвінок про замінування приміщення на вулиці Зализничной", - йдеться в повідомленні.

Диспетчер продовжила говорити з заявником і паралельно повідомила про подію екіпажу патрульної поліції.

Патрульні, які були неподалік, попрямували до таксофону, звідки здійснювався дзвінок.

Там вони виявили чоловіка, який ще не встиг закінчити розмову.

Чоловіка встановили в базі даних, ним виявився 23-річний львів'янин.

До об'єкта, яке нібито було заміновано, приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, газова служба, бригада швидкої медичної допомоги, кінолог.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 16 травня повідомив про мінування 7 готелів у Львові.