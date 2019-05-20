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20 травня 2019, понеділок, 12:13 11
Медицина 2019-05-20T12:13:29+03:00
Українські Новини
Велика палата Верховного Суду 21 травня розгляне справу про захист «Фармаком» права на марку «Корвалол Corvalo

Велика палата Верховного Суду 21 травня розгляне справу про захист «Фармаком» права на марку «Корвалол Corvalolum»

21 травня 2019 року в 11:00 відбудеться засідання Великої Палати Верховного Суду, на якому буде розглянуто звернення великого виробника лікарських препаратів компанії «Фармак» у визнанні добре відомою маркою "Корвалол Corvalolum".

Про це йдеться в повідомленні «Фармак», передають Українські Новини.

"21 травня 2019 року відбудеться засідання Великої Палати Верховного Суду України, під час якого "Фармак" буде захищати свої права інтелектуальної власності на добре відому марку "Корвалол Corvalolum". "Фармак" виступає за цивілізовану конкуренцію і захищає свої права на добре відому марку "Корвалол Corvalolum", - йдеться в ньому.

Раніше Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою фармацевтичної фірми "Дарниця" скасував рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі про визнання загальновідомим позначення "Корвалол CORVALOLUM".

"Були відхилені клопотання в ролі відповідача - Мінекономіки, так і третьої особи - ВАТ "Фармак", що свідчить про упередженість судового розгляду в апеляційній інстанції. Історично позначення "Корвалол", який випускається з 1960 року, належить саме компанії "Фармак". "Корвалол" створив Київський хіміко-фармацевтичний завод імені Ломоносова в 1960 році. А його правонаступником є "Фармак", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено чинним, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

На початку березня 2019 року "Фармак" відсвяткував 60-річчя з дня першого випуску лікарського препарату "Корвалол".

Продукція компанії «Фармак» експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".
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