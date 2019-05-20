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20 травня 2019, понеділок, 12:04 359
Політика 2019-05-20T12:15:13+03:00
Українські Новини
Президент має можливість сприяти своєчасному введенню енергореформи, - Олещук

Президент має можливість сприяти своєчасному введенню енергореформи, - Олещук

У нового Президента немає жодних підстав не вводити своєчасно запланований на 1 липня ринок електроенергії. Про це пише у виданні Кореспондент Петро Олещук, коментуючи ситуацію навколо завершення реформи енергоринку.  

"Кажуть, неможливо одним патроном вбити двох зайців. Але у випадку з енергореформою Президент може відразу вбити чотирьох зайців. А саме: розпочати свою каденцію з серйозної перемоги, ввівши реформу, в результаті якої у нас з’явиться перший ринок, побудований на кращих європейських засадах – конкурентний, прозорий, відкритий; виконати зобов’язання України перед міжнародними партнерами; "розморозити" отримання кредитів МВФ й Світового банку та фінансової допомоги від ЄС; зробити так, щоб споживач електроенергії (в т.ч., громадянин) міг обирати собі партнера, входячи з прийнятної ціни та кращих умов договору. Не бачу жодних підстав для того, щоб Президент не скористався такою унікальною можливістю".

За словами Олещука, новий ринок має безліч переваг, це важлива реформа, позитивні наслідки від якої відчує на собі кожен українець. "У перший день другого півріччя має відбутися перехід до договірних відносин між виробниками електроенергії та споживачами. Ціни не будуть встановлюватися у ручному режимі, а будуть предметом домовленості між виробником та споживачем. Тобто, ми будемо мати прозоре ціноутворення. А головне, розпочнеться справжня конкуренція між генеруючими компаніями, які будуть боротися за клієнтів. Більш того, деякі крупні промислові споживачі, що періодично мають надлишки електроенергію, також будуть її продавати на ринку. А ще з’явиться можливість імпорту електроенергії. За таких умов ціна струму має знижуватися", - підкреслив він.

Нагадаємо, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, який запровадить в України Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн евро макроекономічної допомоги.

Представник нового Президента Андрій Герус запропонував перенести старт ринку на 2 роки. Проти такого рішення виступила міжнародна спільнота. Зокрема, голова представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі  заявив, що в ЄС розраховують на запуск в Україні енергоринку найближчим часом.  У новому ринку е/е стримувати зростання тарифів буде "Енергоатом".
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