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20 травня 2019, понеділок, 11:45 17
Верховна Рада і партії 2019-05-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
Депутат Ради Бойко вітає розпуск Ради

Депутат Ради Бойко вітає розпуск Ради

Засновник об'єднання "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради Юрій Бойко вітає розпуск Верховної Ради. Про це він повідомив журналістам, передають Українські новини.

"Ми завжди виступали за те, щоб швидше вся ця влада, яка 5 років знущалася над народом, пішла в історію, і сьогодні ми раді, що є оголошення про розпуск Верховної Ради, тому що не може парламент з рівнем довіри в 4% робити законодавчі акти і керувати країною, тому що у нас парламентсько-президентська республіка. Тому я дуже задоволений", - сказав Бойко.

Депутат зазначив, що його партія готова йти на вибори, і впевнений у високій явці влітку через недовіру населення до нинішнього скликання.

"Ми розуміємо, що навряд чи Рада, яка залишилася, за 2 місяці прийме закон, але нові вибори - це краще, ніж консервація сьогоднішньої системи, сьогоднішнього парламенту", - прокоментував Бойко ймовірність проведення виборів за Виборчим кодексом, який розглядається Радою.

Бойко також привітав визначення Президентом Володимиром Зеленським досягнення миру на Донбасі своїм основним завданням. Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи в Раді, після того як зачитав присягу і вступив на посаду Президента заявив, що розпустить Раду.

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