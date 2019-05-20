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20 травня 2019, понеділок, 10:55 13
Президент 2019-05-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський готовий надати українське громадянство всім, хто працюватиме на благо України

Зеленський готовий надати українське громадянство всім, хто працюватиме на благо України

Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший

Президент Володимир Зеленський готовий надати українське громадянство всім хто буде працювати на благо України.

Про це він сказав під час інавгураційної промови у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Я звертаюся до всіх українців у світі, нас 65 мільйонів... Тих, кого народила українська земля, українців у Європі й Азії, у Північній та Південній Америці. Я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні! Всім, хто готовий будувати нову й успішну країну, я готовий з радістю надати українське громадянство", - заявив новий Президент.

Він закликав українців об'єднатися і разом працювати на благо країни.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпускає Раду.

Тим часом, Зеленський офіційно став Президентом.

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