Зеленський готовий надати українське громадянство всім, хто працюватиме на благо України

Президент Володимир Зеленський готовий надати українське громадянство всім хто буде працювати на благо України.

Про це він сказав під час інавгураційної промови у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Я звертаюся до всіх українців у світі, нас 65 мільйонів... Тих, кого народила українська земля, українців у Європі й Азії, у Північній та Південній Америці. Я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні! Всім, хто готовий будувати нову й успішну країну, я готовий з радістю надати українське громадянство", - заявив новий Президент.

Він закликав українців об'єднатися і разом працювати на благо країни.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпускає Раду.

Тим часом, Зеленський офіційно став Президентом.