Гройсман звернувся до Зеленського

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман бажає Президенту Володимир Зеленському успіхів у служінні на благо України.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави... Успіхів у служінні на благо України, пан Президент!", - написав він.\r\nЗа його словами, Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу, і процес передачі влади так само пройшов чесно, прозоро і мирно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.\r\nТакож Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.\r\nРаніше Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.