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20 травня 2019, понеділок, 11:22 173
Політика 2019-05-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
Гройсман звернувся до Зеленського

Гройсман звернувся до Зеленського

Гройсман. Фото: mignews.com.ua
Гройсман. Фото: mignews.com.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман бажає Президенту Володимир Зеленському успіхів у служінні на благо України.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави... Успіхів у служінні на благо України, пан Президент!", - написав він.

За його словами, Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу, і процес передачі влади так само пройшов чесно, прозоро і мирно.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.

Також Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.

Раніше Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.

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