Гройсман звернувся до Зеленського

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман бажає Президенту Володимир Зеленському успіхів у служінні на благо України.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави... Успіхів у служінні на благо України, пан Президент!", - написав він.

За його словами, Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу, і процес передачі влади так само пройшов чесно, прозоро і мирно.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.

Також Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.

Раніше Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.