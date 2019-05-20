Зеленський закликав міністрів звільнити свої місця

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів у ході інавгураційної промови у Верховній Раді.

Про це передає кореспондент Українських Новин.

"Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже: "Ми нічого не зможемо зробити". Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про Україну", - сказав Зеленський.

Перед цим він зацитував слова 40-го Президента США Рональда Рейгана про те, що уряд - це і є проблема.

Міністри, які були присутні на інавгурації, зустріли слова Зеленського посмішками.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський став 6-м Президентом України.

В ході инавгурационной промові він зробив заяву про розпуск Ради 8 скликання.

Зеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації Президента.