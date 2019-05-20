Зеленський закликав міністрів звільнити свої місця

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів у ході інавгураційної промови у Верховній Раді.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин.\r\n"Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже: "Ми нічого не зможемо зробити". Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про Україну", - сказав Зеленський.\r\nПеред цим він зацитував слова 40-го Президента США Рональда Рейгана про те, що уряд - це і є проблема.\r\nМіністри, які були присутні на інавгурації, зустріли слова Зеленського посмішками.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський став 6-м Президентом України.\r\nВ ході инавгурационной промові він зробив заяву про розпуск Ради 8 скликання.\r\nЗеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації Президента.