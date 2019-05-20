Зеленський назвав всіх українців президентами

Президент Володимир Зеленський на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді заявив, що кожен з українців - Президент. Про це повідомляють Українські Новини.

"Кожен з нас - Президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя - це наша спільна перемога, і це наш шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І тільки що не тільки я приймав присягу - кожен з нас поклав руку на Конституцію і присягнув на вірність Україні", - сказав Зеленський.

За його словами, кожен з українців загинув на Донбасі, і кожен - переселенець, незалежно від того, чи втратив він будинок або прихистив у себе когось, хто залишився без дому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

Тим часом, Зеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації.