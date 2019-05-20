Зеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації Президента

Президент Володимир Зеленський має намір у понеділок призначити голову Адміністрації Президента.

Про це Українським Новинам повідомило джерело з оточення Зеленського, передають Українські Новини.

"Так, сьогодні буде призначений голова Адміністрації", - сказав він.

За його словами, це призначення буде одним з перших указів новообраного Президента.

Також він повідомив, що швидше за все першим документом, який підпише Зеленський, стане указ про розпуск парламенту,

"Він хоче цього, і не раз заявляв про це", - підсумувало джерело.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

Раніше Зеленський прибув у Раду.