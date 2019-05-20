підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 10:25 45
Президент 2019-05-20T12:30:04+03:00
Українські Новини
Хто зустрів Зеленського в Раді на інавгурацію

Хто зустрів Зеленського в Раді на інавгурацію

Голова Верховної Ради Анрій Парубій відкрив урочисте засідання парламенту з нагоди приведення до присяги новообраного Президента Володимира Зеленського.

На засіданні присутні депутати від усіх фракцій і депутатських груп Ради, колишні Президенти Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), а також Президент Петро Порошенко, члени Кабінету Міністрів, голови обласних адміністрацій.

У залі перебувають Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер, а також представники Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Австрії, Азербайджану, Японії і представник Вселенського (Константинопольського) патріархату.

Крім цього, на засіданні присутній міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд, директор з європейських справ Ради національної безпеки США Олександр Віндман і виконуючий обов'язки заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Також в залі присутні колишні члени уряду, представники церков, дружина Зеленського Олена.

Після оголошення всіх присутніх в залі делегацій спікер запросив Зеленського увійти в зал.

Потім Парубій відкрив засідання і прозвучав державний гімн.

Ложа преси, доступ до якої був закритий для представників українських засобів масової інформації, заповнена наполовину.

Як повідомляло Українські Новини, раніше Рада призначила на 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським.

30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним Президентом за підсумками чергових виборів Президента 31 березня керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Тим часом Зеленський прибув у Раду, його зустріли оплесками.

Більше новин про: Верховная Рада Володимир Зеленський інавгурація інавгурація Зеленського

Архів
Новини
Опозиційний депутат Ларін заспівав прощальну пісню чиновникам Порошенка 12:31 Відео
Суд визначив дату розгляду апеляції на вирок Януковичу 12:18
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
Велика палата Верховного Суду 21 травня розгляне справу про захист «Фармаком» права на марку «Корвалол Corvalolum» 12:13
Зеленський хоче, щоб українці брали приклад з ісландців, ізраїльтян, японців і швейцарців 12:12
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку 13:30
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
Порошенко звільнив Турчинова 22:33
Сьогодні відбудеться інавгурація Зеленського 07:52
Вакарчук не буде брати до своєї партії чинних депутатів Ради, хоча "серед них багато хороших людей" 21:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok