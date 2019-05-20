Хто зустрів Зеленського в Раді на інавгурацію

Голова Верховної Ради Анрій Парубій відкрив урочисте засідання парламенту з нагоди приведення до присяги новообраного Президента Володимира Зеленського.\r\nНа засіданні присутні депутати від усіх фракцій і депутатських груп Ради, колишні Президенти Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), а також Президент Петро Порошенко, члени Кабінету Міністрів, голови обласних адміністрацій.\r\nУ залі перебувають Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер, а також представники Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Австрії, Азербайджану, Японії і представник Вселенського (Константинопольського) патріархату.\r\nКрім цього, на засіданні присутній міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд, директор з європейських справ Ради національної безпеки США Олександр Віндман і виконуючий обов'язки заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.\r\nТакож в залі присутні колишні члени уряду, представники церков, дружина Зеленського Олена.\r\nПісля оголошення всіх присутніх в залі делегацій спікер запросив Зеленського увійти в зал.\r\nПотім Парубій відкрив засідання і прозвучав державний гімн.\r\nЛожа преси, доступ до якої був закритий для представників українських засобів масової інформації, заповнена наполовину.\r\nЯк повідомляло Українські Новини, раніше Рада призначила на 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським.\r\n30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним Президентом за підсумками чергових виборів Президента 31 березня керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.\r\nТим часом Зеленський прибув у Раду, його зустріли оплесками.