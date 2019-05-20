Хто зустрів Зеленського в Раді на інавгурацію

Голова Верховної Ради Анрій Парубій відкрив урочисте засідання парламенту з нагоди приведення до присяги новообраного Президента Володимира Зеленського.

На засіданні присутні депутати від усіх фракцій і депутатських груп Ради, колишні Президенти Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), а також Президент Петро Порошенко, члени Кабінету Міністрів, голови обласних адміністрацій.

У залі перебувають Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер, а також представники Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Австрії, Азербайджану, Японії і представник Вселенського (Константинопольського) патріархату.

Крім цього, на засіданні присутній міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд, директор з європейських справ Ради національної безпеки США Олександр Віндман і виконуючий обов'язки заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Також в залі присутні колишні члени уряду, представники церков, дружина Зеленського Олена.

Після оголошення всіх присутніх в залі делегацій спікер запросив Зеленського увійти в зал.

Потім Парубій відкрив засідання і прозвучав державний гімн.

Ложа преси, доступ до якої був закритий для представників українських засобів масової інформації, заповнена наполовину.

Як повідомляло Українські Новини, раніше Рада призначила на 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським.

30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним Президентом за підсумками чергових виборів Президента 31 березня керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Тим часом Зеленський прибув у Раду, його зустріли оплесками.