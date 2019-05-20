Київcтар підключив 281 населений пункт до 4G-зв’язку

Національний телеком оператор збільшив територію 4G у 15 областях України. Абонентам, що користуються USIM-картками і 4G – смартфонами з 17 травня 2019 року надано бонусні 10тисячмегабайтів для мобільного інтернету, що можуть бути використані протягом 30 днів.

Зв’язок 4G від Київстар з’явився ще у 281 населеному пункті, де проживає близько 404 тисячі осіб. Зокрема, можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом з’явилась у мешканців міст Східниця, Синевир, Тростянець, Золочів, Балаклія, Короп, Ржищів, Володарка та ін.

Сьогодні користуватись 4G зв’язком від Київстар можна в 5994 населених пунктах, де проживає приблизно 27,5 млн чоловік, або 66,2% населення України.

Абоненти Київстар вже оцінили переваги нових технологій. Так, в1 кварталі 2019 року вони збільшили удвічі використання мобільного інтернету. Зокрема, в мережі 4G середнє використання дата-трафіку на абонента більше 6 Гб.

Абоненти використовують можливості 4G в основному, для передачі та завантаження відео файлів, доступу до соціальних мереж а також, як заміну фіксованому інтернету в населених пунктах, де є складнощі із проводовим зв’язком.

Для того, щоб надавати абонентам якісні послуги передачі даних, Київстар продовжує розвивати мережу зв’язку. Так, в мережі Київстар понад 27 тисяч базових станцій, з них 7 тисяч – для 4G зв’язку.

Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводять у своєму дослідженні за 2018 рік експерти міжнародної компанії Ookla.