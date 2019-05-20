Зеленського зустріли оваціями на інавгурації

Новообраного Президента Володимира Зеленського, який прибув на інавгурацію, люди зустріли оваціями.\r\nУ відповідь на привітання "Слава Україні" Зеленський відповів: "Героям Слава", повідомляють Українські Новини.\r\nБлизько 9:57 на площі Конституції Володимир Зеленський поспілкувався з людьми, з охочими він також зробив селфі.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"Ближче до людей – це наша головна "родзинка", - заявив новообраний Президент.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський прибув у Раду.\r\nВ той же час Філарет, Эпифаний і Онуфрій приїхали в Раду на інавгурацію Зеленського.\r\nТим часом, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.