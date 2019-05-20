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20 травня 2019, понеділок, 10:21 43
Політика 2019-05-20T12:30:04+03:00
Українські Новини
ДБР і НАБУ повинні пройти перезавантаження, - Портнов

ДБР і НАБУ повинні пройти перезавантаження, - Портнов

Минулої неділі, 19 травня, в Україні після п'ятирічної відсутності повернувся колишній заступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. В інтерв'ю порталу strana.ua він висловив свою думку і про діяльність окремих антикорупційних органів. Зокрема, ДБР і НАБУ.

"Я не знаю нічого такого сильно негативного про керівників ДБР, вони не потрапляли в скандали, і мені важко про них говорити. Але що стосується глави Національного антикорупційного бюро, то він, нагадаю, був помічений быля будинку у головного фігуранта, за яким мають бути розслідування, - Порошенка. Тобто це означає, що він не зможе бути незалежним керівником головного антикорупційного відомства. І я думаю, що потрібно знайти юридичний механізм його зміни".

Висловився А.Портнов і з приводу глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. На його думку - це питання очевидний: він повинен бути звільнений.

"З цього приводу всі ключові лідери думок, в тому числі і дипломатичних установ, українські керівники і нова політична команда вже висловилися. Їх треба перезавантажити", - констатував Портнов.

Він упевнений, що потрібно буде вичистити людей Порошенка з Вищої ради правосуддя, з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто всюди, де він наплодив їх. Особливо останнім часом.

У той же час Андрій Портнов шкодує, що одіозних правоохоронців не вдасться звільнити безпосередньо указами, тому що стосовно них є норми законів, що їх можна звільнити тільки в особливих випадках.

"Наприклад, там власне бажання, вчинення злочинів. Тому по ним потрібно буде, щоб звернулися інші позивачі, які в цьому секторі працюють. Думаю, такі позивачі та адвокати знайдуться. Це нелегкий шлях, але необов'язково нам звільняти багатьох чиновників відразу ж. Наше завдання - зробити Порошенка саме токсичним, щоб шарахалися люди від нього, щоб ті, кого він призначив, боялися підняти слухавку, коли він їм дзвонить. Ось це наша ключова мета.", - резюмував Андрій Портнов.

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