ДБР і НАБУ повинні пройти перезавантаження, - Портнов

Минулої неділі, 19 травня, в Україні після п'ятирічної відсутності повернувся колишній заступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. В інтерв'ю порталу strana.ua він висловив свою думку і про діяльність окремих антикорупційних органів. Зокрема, ДБР і НАБУ.\r\n"Я не знаю нічого такого сильно негативного про керівників ДБР, вони не потрапляли в скандали, і мені важко про них говорити. Але що стосується глави Національного антикорупційного бюро, то він, нагадаю, був помічений быля будинку у головного фігуранта, за яким мають бути розслідування, - Порошенка. Тобто це означає, що він не зможе бути незалежним керівником головного антикорупційного відомства. І я думаю, що потрібно знайти юридичний механізм його зміни".\r\nВисловився А.Портнов і з приводу глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. На його думку - це питання очевидний: він повинен бути звільнений.\r\n"З цього приводу всі ключові лідери думок, в тому числі і дипломатичних установ, українські керівники і нова політична команда вже висловилися. Їх треба перезавантажити", - констатував Портнов.\r\nВін упевнений, що потрібно буде вичистити людей Порошенка з Вищої ради правосуддя, з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто всюди, де він наплодив їх. Особливо останнім часом.\r\nУ той же час Андрій Портнов шкодує, що одіозних правоохоронців не вдасться звільнити безпосередньо указами, тому що стосовно них є норми законів, що їх можна звільнити тільки в особливих випадках.\r\n"Наприклад, там власне бажання, вчинення злочинів. Тому по ним потрібно буде, щоб звернулися інші позивачі, які в цьому секторі працюють. Думаю, такі позивачі та адвокати знайдуться. Це нелегкий шлях, але необов'язково нам звільняти багатьох чиновників відразу ж. Наше завдання - зробити Порошенка саме токсичним, щоб шарахалися люди від нього, щоб ті, кого він призначив, боялися підняти слухавку, коли він їм дзвонить. Ось це наша ключова мета.", - резюмував Андрій Портнов.