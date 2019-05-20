Зеленський прибув у Раду на інавгурацію

Новообраний Президент Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради.\r\nБлизько 9:55 він прийшов на площу Конституції перед парламентом, передають Українські Новини.\r\nВін пройшовся вздовж ряду своїх прихильників.\r\nЗеленський вітався з ними за руку і робив селфі.\r\nО 10:01 він зайшов у зал засідань Ради.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Філарет, Епіфаний і Онуфрій приїхали в Раду на інавгурацію Зеленського.\r\nРаніше повідомлялося, де дивитися онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.\r\nТим часом, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.