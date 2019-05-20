Зеленський прибув у Раду на інавгурацію

Новообраний Президент Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради.

Близько 9:55 він прийшов на площу Конституції перед парламентом, передають Українські Новини.

Він пройшовся вздовж ряду своїх прихильників.

Зеленський вітався з ними за руку і робив селфі.

О 10:01 він зайшов у зал засідань Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет, Епіфаний і Онуфрій приїхали в Раду на інавгурацію Зеленського.

Раніше повідомлялося, де дивитися онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.

Тим часом, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.