У НКРЕ вважають, що після введення ринку електроенергії ціни на неї впадуть, - ЗМІ

Член Нацкомісії з регулювання електроенергетики Дмитро Коваленко впевнений, що введення ринку електроенергії з 1 липня дозволить в перспективі знизити ціни на електроенергію.

"Таке розширення ринку, безумовно, дасть можливість збільшити конкуренцію, знизити ціни в майбутньому. Крім того, це надасть велику кількість послуг для споживачів, що на сьогоднішній день вже є загальноприйнятною практикою в Європі", - зазначив член НКРЕ в інтерв'ю програмі "Перша Шпальта".

Коваленко впевнений, що введення нової моделі ринку для споживачів вигідно в тому числі європейським енергетичним трейдерам і постачальникам, які таким чином зможуть працювати на українському ринку електроенергії. Коваленко впевнений також, що це дозволить поліпшити інвестиційний клімат і залучити додаткові інвестиції.

"Безумовно, нові технології, нові системи взаємин повинні поліпшити для споживача як ціну пропозицію, так і обслуговування", - упевнений він.

Ринок електроенергії має запрацювати вже з початку липня.

"По-перше, це вимога закону. Ми, як державний орган, і всі суб'єкти в Україні повинні його виконувати. По-друге, безумовно, дане рішення було прийнято як одна зі складових напрямку лібералізації ринку та інтеграції нас до Європи. Відповідно, реформування енергетичного сектора і виконання рішень закону - це один з ключових кроків у цьому напрямку", - розповів Дмитро Коваленко.