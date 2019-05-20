підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 09:59 4
Економіка 2019-05-20T09:59:02+03:00
Українські Новини
У НКРЕ вважають, що після введення ринку електроенергії ціни на неї впадуть, - ЗМІ

У НКРЕ вважають, що після введення ринку електроенергії ціни на неї впадуть, - ЗМІ

Член Нацкомісії з регулювання електроенергетики Дмитро Коваленко впевнений, що введення ринку електроенергії з 1 липня дозволить в перспективі знизити ціни на електроенергію.

"Таке розширення ринку, безумовно, дасть можливість збільшити конкуренцію, знизити ціни в майбутньому. Крім того, це надасть велику кількість послуг для споживачів, що на сьогоднішній день вже є загальноприйнятною практикою в Європі", - зазначив член НКРЕ в інтерв'ю програмі "Перша Шпальта".

Коваленко впевнений, що введення нової моделі ринку для споживачів вигідно в тому числі європейським енергетичним трейдерам і постачальникам, які таким чином зможуть працювати на українському ринку електроенергії. Коваленко впевнений також, що це дозволить поліпшити інвестиційний клімат і залучити додаткові інвестиції.

"Безумовно, нові технології, нові системи взаємин повинні поліпшити для споживача як ціну пропозицію, так і обслуговування", - упевнений він.

Ринок електроенергії має запрацювати вже з початку липня.

"По-перше, це вимога закону. Ми, як державний орган, і всі суб'єкти в Україні повинні його виконувати. По-друге, безумовно, дане рішення було прийнято як одна зі складових напрямку лібералізації ринку та інтеграції нас до Європи. Відповідно, реформування енергетичного сектора і виконання рішень закону - це один з ключових кроків у цьому напрямку", - розповів Дмитро Коваленко.

Більше новин про: Електроенергетика Дмитро Коваленко

Архів
Новини
У НКРЕ вважають, що після введення ринку електроенергії ціни на неї впадуть, - ЗМІ 09:59
Філарет і Епіфаній приїхали в Раду на інавгурацію Зеленського 09:49
Зеленський. Фото: obozrevatel.com
Інавгурація Зеленського: де дивитися онлайн-трансляцію церемонії 09:46
Станцію метро "Арсенальна" закривали на вхід 09:30 Доповнено
У Бразилії невідомі розстріляли 11 осіб у барі 09:00
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку 13:30
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
Порошенко звільнив Турчинова 22:33
Переможець Євробачення-2019 Duncan Laurence з Нідерландів. Фото: eurovision.ua
Нідерланди перемогли на Євробаченні вперше за 44 роки 08:21 Інфографіка
Вакарчук не буде брати до своєї партії чинних депутатів Ради, хоча "серед них багато хороших людей" 21:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok