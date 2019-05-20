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20 травня 2019, понеділок, 06:30 5
Суспільство 2019-05-20T07:15:02+03:00
Українські Новини
Міст на алеї Героїв Небесної Сотні зачинений на 3 місяці від сьогодні

Міст на алеї Героїв Небесної Сотні зачинений на 3 місяці від сьогодні

Пішохідний міст на алеї Героїв Небесної Сотні.
Пішохідний міст на алеї Героїв Небесної Сотні.

У Києві з 20 травня по 20 серпня через ремонт закриють рух на пішохідному мості на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Києва, передають Українські Новини.

Всього рух буде зачинено на 3 місяці.

"З 8:00 20 травня до 20 серпня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на вул. Інститутській буде закрито рух пішоходів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві показали, як буде виглядати після реконструкції алея Героїв Небесної Сотні. Пізніше суд зняв арешт з земділянки на алеї Героїв Небесної сотні в Києві.

Тим часом залізничний міст у Києві руйнується і розходиться тріщинами.

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