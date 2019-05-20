Міст на алеї Героїв Небесної Сотні зачинений на 3 місяці від сьогодні

У Києві з 20 травня по 20 серпня через ремонт закриють рух на пішохідному мості на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Києва, передають Українські Новини.

Всього рух буде зачинено на 3 місяці.

"З 8:00 20 травня до 20 серпня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на вул. Інститутській буде закрито рух пішоходів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві показали, як буде виглядати після реконструкції алея Героїв Небесної Сотні. Пізніше суд зняв арешт з земділянки на алеї Героїв Небесної сотні в Києві.

Тим часом залізничний міст у Києві руйнується і розходиться тріщинами.