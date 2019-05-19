На заправці в Житомирі спалахнула серйозна пожежа: постраждали люди і згоріли машини

Пожежа на АЗС у Житомирі. Фото: ДСНС

Пожежа на АЗС у Житомирі. Фото: ДСНС

2 людей поранено через пожежу на автозаправній станції в Житомирі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"19 травня о 13:30 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на автомобільній заправці "Яркон" в Житомирі. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі становила 100 кв. м, горіли три автомобілі та запірна газова арматура над підземним газовим резервуаром", - сказано в ньому.

Рятувальники провели охолодження запірної арматури підземного резервуара і пінну атаку.

О 14:38 пожежу було ліквідовано.

На гасінні працювало 10 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу на чолі з начальником управління ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Пожежа на АЗС в Житомирі. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, 2 людей госпіталізовано в медустанови.

3 автомобілі згоріли, ще 1 пошкоджений.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області стався вибух на АЗС: є загиблий. Також від вибуху на АЗС під Києвом постраждала людина.

Також на газовій заправці в Києві згорів автомобіль.