На заправці в Житомирі спалахнула серйозна пожежа: постраждали люди і згоріли машини

2 людей поранено через пожежу на автозаправній станції в Житомирі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.\r\n"19 травня о 13:30 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на автомобільній заправці "Яркон" в Житомирі. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі становила 100 кв. м, горіли три автомобілі та запірна газова арматура над підземним газовим резервуаром", - сказано в ньому.\r\n\r\nРятувальники провели охолодження запірної арматури підземного резервуара і пінну атаку.\r\n\r\nО 14:38 пожежу було ліквідовано.\r\nНа гасінні працювало 10 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу на чолі з начальником управління ДСНС.\r\nПричина пожежі встановлюється.\r\nПожежа на АЗС в Житомирі. Фото: ДСНС\r\nЗа попередньою інформацією, 2 людей госпіталізовано в медустанови.\r\n3 автомобілі згоріли, ще 1 пошкоджений.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Київській області стався вибух на АЗС: є загиблий. Також від вибуху на АЗС під Києвом постраждала людина.\r\nТакож на газовій заправці в Києві згорів автомобіль.