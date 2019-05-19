Емблему і прапор ДБР затвердив Порошенко

Президент Петро Порошенко затвердив емблему і прапор Державного бюро розслідувань (ДБР).\r\nПро це йдеться в указі №292 від 19 травня, передають Українські Новини.\r\nЕмблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою.\r\nЕмблема ДБР. Фото: сайт Президента України\r\nУ центрі щита розміщені срібний подовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми.\r\nУ нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.\r\nПрапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище синього кольору із співвідношенням ширини до довжини 2:3.\r\nПрапор ДБР. Фото: сайт Президента України\r\nУ центрі полотнища зображений срібний подовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми.\r\nВисота зображення шестикутника дорівнює 1\/2 ширини полотнища.\r\nСторони полотнища прапора ідентичні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко затвердив емблему Сил спецоперацій у вигляді вовка.\r\nРаніше Порошенко затвердив емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки.