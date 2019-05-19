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19 травня 2019, неділя, 20:38 23
Президент 2019-05-19T21:30:01+03:00
Українські Новини
Емблему і прапор ДБР затвердив Порошенко

Емблему і прапор ДБР затвердив Порошенко

ДБР України. Фото: 24tv
ДБР України. Фото: 24tv

Президент Петро Порошенко затвердив емблему і прапор Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в указі №292 від 19 травня, передають Українські Новини.

Емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою.

Емблема ДБР, Фото: сайт Президента УкраїниЕмблема ДБР. Фото: сайт Президента України

У центрі щита розміщені срібний подовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми.

У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.

Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище синього кольору із співвідношенням ширини до довжини 2:3.

Прапор ДБР, Фото: сайт Президента УкраїниПрапор ДБР. Фото: сайт Президента України

У центрі полотнища зображений срібний подовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми.

Висота зображення шестикутника дорівнює 1/2 ширини полотнища.

Сторони полотнища прапора ідентичні.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко затвердив емблему Сил спецоперацій у вигляді вовка.

Раніше Порошенко затвердив емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки.

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