Емблему і прапор ДБР затвердив Порошенко

Президент Петро Порошенко затвердив емблему і прапор Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в указі №292 від 19 травня, передають Українські Новини.

Емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою.

Емблема ДБР. Фото: сайт Президента України

У центрі щита розміщені срібний подовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми.

У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.

Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище синього кольору із співвідношенням ширини до довжини 2:3.

Прапор ДБР. Фото: сайт Президента України

У центрі полотнища зображений срібний подовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми.

Висота зображення шестикутника дорівнює 1/2 ширини полотнища.

Сторони полотнища прапора ідентичні.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко затвердив емблему Сил спецоперацій у вигляді вовка.

Раніше Порошенко затвердив емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки.