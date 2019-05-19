Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко показав фінальну стадію будівництва пішохідно-велосипедного моста від Володимирської гірки до Арки дружби народів.

Столичний голова опублікував відеозапис на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, Кличко продемонстрував "родзинку" нового мосту - прозору ділянку зі скла, на котрій в майбутньому можна буде стояти. Але при цьому мер підкреслив, що поки цю ділянку і сам міст ще будуть перевіряти.