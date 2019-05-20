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  • УАФ своїми рішеннями доводить, що Національна збірна з футболу належить вболівальникам по всій країні, - Костюченко
20 травня 2019, понеділок, 06:45 4 Прес-реліз
Спорт 2019-05-20T07:13:29+03:00
Українські Новини
УАФ своїми рішеннями доводить, що Національна збірна з футболу належить вболівальникам по всій країні, - Костю

УАФ своїми рішеннями доводить, що Національна збірна з футболу належить вболівальникам по всій країні, - Костюченко

На своєму черговому засіданні виконком Української асоціації футболу визначила міста, які приймуть ігри Національно і молодіжних чоловічих, а також Національної жіночої збірних команд. Про це Українським Новинам повідомили в УАФ.

"Розглянувши пропозиції тренерських штабів національної, молодіжної та національної жіночої збірних команд України стосовно місць проведення кваліфікаційних матчів у 2019 році, Виконком УАФ вирішив:

— визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 між національними збірними командами України та Литви 11 жовтня 2019 року місто Харків, стадіон ОСК "Металіст";

— визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду молодіжного чемпіонату Європи-2021 між молодіжними збірними командами України та Фінляндії 6 вересня 2019 року місто Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена";

— визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду молодіжного чемпіонату Європи-2021 між молодіжними збірними командами України та Мальти 10 вересня 2019 року місто Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена";

— визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду жіночого чемпіонату Європи-2021 між національними жіночими збірними командами України та Німеччини 3 вересня 2019 року місто Львів, стадіон "Арена Львів".", - відзначили в Українській асоціації футболу.

"Керівництво УАФ постійно і послідовно виступає за те, щоб наші Національна та інші збірні проводили свої домашні зустрічі в різних містах нашої країни. Такий своєрідний елемент децентралізації підкреслює те, що наші команди належать всій Україні, всім уболівальникам", - зазначив в коментарі агентству перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Футбольний чиновник нагадав, що раніше в УАФ було прийнято рішення провести 14 жовтня матч Україна - Португалія в Києві на НСК "Олімпійський"

Також у другій половині року двічі "синьо-жовті" зіграють у товариських зустрічах 14 листопада проти команди Естонії, суперник на гру 10 вересня ще уточнюється. Так само міста, які приймуть ці ігри, будуть оголошені пізніше.

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