Порошенко звільнив дитячого омбудсмена Кулебу

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків уповноваженого Президента з прав дитини Кулебу Миколу.\r\nПро це йдеться в указі №290 від 19 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого Президента України з прав дитини", - сказано в ньому.\r\nКулеба обіймав посаду уповноваженого Президента України з прав дитини з 18 грудня 2014 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дитячий омбудсмен Кулеба вважав необхідним облік думок дітей при розробці реформ в освіті.\r\nРаніше повідомлялося, що в 2015 році Кулеба висловився за екстрену евакуацію дітей з Донбасу без отримання згоди батьків.