Порошенко звільнив дитячого омбудсмена Кулебу

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків уповноваженого Президента з прав дитини Кулебу Миколу.

Про це йдеться в указі №290 від 19 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого Президента України з прав дитини", - сказано в ньому.

Кулеба обіймав посаду уповноваженого Президента України з прав дитини з 18 грудня 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, дитячий омбудсмен Кулеба вважав необхідним облік думок дітей при розробці реформ в освіті.

Раніше повідомлялося, що в 2015 році Кулеба висловився за екстрену евакуацію дітей з Донбасу без отримання згоди батьків.