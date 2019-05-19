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19 травня 2019, неділя, 14:21 50
Політика 2019-05-19T14:24:20+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив дитячого омбудсмена Кулебу

Порошенко звільнив дитячого омбудсмена Кулебу

Микола Кулеба. Фото: facebook/nikolai.kuleba
Микола Кулеба. Фото: facebook/nikolai.kuleba

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків уповноваженого Президента з прав дитини Кулебу Миколу.

Про це йдеться в указі №290 від 19 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого Президента України з прав дитини", - сказано в ньому.

Кулеба обіймав посаду уповноваженого Президента України з прав дитини з 18 грудня 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, дитячий омбудсмен Кулеба вважав необхідним облік думок дітей при розробці реформ в освіті.

Раніше повідомлялося, що в 2015 році Кулеба висловився за екстрену евакуацію дітей з Донбасу без отримання згоди батьків.

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