У палаці "Золотого будинку" у Римі знайшли таємну кімнату з давніми фресками тварин

Величезний палац Домус Ауреа ("Золотий будинок") у палацово-парковому комплексі в Римі, побудований для римського імператора Нерона майже 2 тисячі років тому, як виявилося, має таємне приміщення. Реставратори виявили в руїнах палацу прихований підземний зал, прикрашений незвичайними фресками із зображенням міфічних та реальних тварин, повідомляє "Російська служба BBC".

На фресках, витриманих у відтінках охри зі слідами позолоти, археологи побачили кентаврів, танцюючих під флейту бога Пана. В обрамленні візерунки з листя на фресках видно птахів і гіпопотамів, мисливеця з луком, щитом і мечем, який бореться з пантерою.

Фрески у "Золотому будинку". Фото: Археологічний парк Колізею

Але головне зображення в залі - самотній мовчазний сфінкс, за іменем якого названо це приміщення. Так званий зал Сфінкса був випадково виявлений при реставраційних роботах в палаці.

Палац був побудований після Великої пожежі в Римі, що протягом дев'яти днів вирувала у місті в 64 році нашої ери. В цьому імператорському палаці було 300 залів, він обіймав одразу кілька районів Риму загальною площею майже 80 гектарів.

Як повідомляли Українські Новини, зображену на гаражі фреску Бенксі продали за 130 тис. доларів.

Раніше Букінгемський палац опублікував фото затоплених таємних кімнат під Великим мостом, а в Китаї альпіністи знайшли гігантську печеру на глибині 200 метрів.