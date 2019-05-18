Під Києвом накрили нарколабораторію

У Борисполі Київської області співробітники Нацполіції ліквідували роботу підпільної лабораторії з виготовлення наркотичних препаратів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Так, повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення на гарячу лінію про можливе місце виготовлення та збуту наркотиків. Правоохоронці розпочали перевірку інформації, проводячи низку відповідних заходів на території Борисполя, Березані, Згурівщини, Яготина та сусідніх районів.

"Співробітники поліції в квартирі жителя Борисполя виявили та вилучили різне обладнання для виготовлення наркотиків і готовий для продажу амфетамін", - йдеться в повідомленні.

Нарколабораторію накрили під Києвом. Фото: Нацполиция

Відкрито кримінальні провадження, встановлюються шляхи збуту наркотичних речовин та особи, які також причетні до цих правопорушень.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" виявили 40 кг наркотиків, які переправляли в Канаду.

Також величезну партію героїну на $50 млн виявила поліція в Київській області.