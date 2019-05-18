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18 травня 2019, субота, 23:35 7
Європа 2019-05-19T00:00:02+03:00
Українські Новини
ВВС зніме фільм про отруєння Скрипалів

ВВС зніме фільм про отруєння Скрипалів

За мотивами історії про отруєння Юлії та Сергія Скрипалів британська телерадіокомпанія ВВС зніме двухсерийную драму. Про це повідомляє сайт британського мовника.

Так, повідомляється, що стрічка розповість про те, "як прості люди реагували на кризу на порозі свого будинку, демонструючи надзвичайний героїзм".

Проте поки залишається невідомою дата виходу і назву фільму. Крім того, кастинг акторів поки також не проводився.

Сценаристами фільму стали Адам Паттерсон і Деклан Лоун, які назвали великою честю для себе можливість розповісти про цю історію в кіно.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС РФ допускають, що Скрипалів можливо немає в живих.

Раніше стало відомо ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів.

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