ВВС зніме фільм про отруєння Скрипалів

За мотивами історії про отруєння Юлії та Сергія Скрипалів британська телерадіокомпанія ВВС зніме двухсерийную драму. Про це повідомляє сайт британського мовника.\r\nТак, повідомляється, що стрічка розповість про те, "як прості люди реагували на кризу на порозі свого будинку, демонструючи надзвичайний героїзм".\r\nПроте поки залишається невідомою дата виходу і назву фільму. Крім того, кастинг акторів поки також не проводився.\r\nСценаристами фільму стали Адам Паттерсон і Деклан Лоун, які назвали великою честю для себе можливість розповісти про цю історію в кіно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МЗС РФ допускають, що Скрипалів можливо немає в живих.\r\nРаніше стало відомо ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів.