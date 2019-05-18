Сьогодні фінал Євробачення 2019: хто виступає і де дивитися

В Тель-Авіві (Ізраїль) відбулося два півфінали конкурсу пісні "Євробачення 2019", яке Україна в цьому році пропустить.\r\nВ результаті яких 26 учасників змагатимуться сьогодні ввечері за перше місце.\r\nШоу почнеться о 22:00 по Києву.\r\nФіналісти Євробачення будуть виступати в такому порядку:\r\nМальта - Мікела "Chameleon"\r\n\r\nАлбанія - Джоніда Малікі "Ktheju tokës"\r\n\r\nЧехія - Лейк Малаві "Friend of a Friend"\r\n\r\nНімеччина - S!sters "Sister"\r\n\r\nРосія - Сергій Лазарєв "Scream"\r\n\r\nДанія - Леонора "Love Is Forever"\r\n\r\nСан-Марино - Серхат "Say Na Na Na"\r\n\r\nПівнічна Македонія - Тамара Тодевска "Proud"\r\n\r\nШвеція - Джон Лундвіг "Too Late For Love"\r\n\r\nСловенія - Зала Краль & Гашпер Шантль "Sebi"\r\n\r\nКіпр - Тампта "Replay"\r\n\r\nНідерланди - Дункан Лоуренс "Arcade"\r\n\r\nГреція - Катерина Дуска "Better Love"\r\n\r\nІзраїль - Кобі Марімі "Home"\r\n\r\nНорвегія - KEiiNO "Spirit in the Sky"\r\n\r\nВеликобританія - Майкл Райс "Bigger Than Us"\r\n\r\nІсландія - Hatari "Hatrið mun sigra"\r\n\r\nЕстонія - Віктор Крон "Storm"\r\n\r\nБілорусь - ZENA "Like It"\r\n\r\nАзейбарджан - Чингіз "Truth"\r\n\r\nФранція - Білал Хассані "Roi"\r\n\r\nІталія - Махмуд "Soldi"\r\n\r\nСербія - Невена Божович "Kruna"\r\n\r\nШвейцарія - Люка Ханні "She Got Me"\r\n\r\nАвстралія - Кейт Міллер-Хайдке "ZeroGravity"\r\n\r\nІспанія - Міки "La Venda"\r\n\r\n20 учасників були відібрані в результаті першого і другого півфіналу, представники країн творців конкурсу - Італія, Франція, Іспанія, Великобританія і Німеччина, а також країна-господиня - Ізраїль, яка перемогла на Євробаченні 2018, проходять у фінал автоматично.\r\nВ Україні Євробачення 2019 транслюватимуть СТБ та UA:Перший. Пряма трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Україна вплинути на результат не зможе, оскільки в цьому році не бере участь в конкурсі, але представник від України все-таки буде - Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка. Зірка українського шоубізу виступить у фіналі. Спеціальним гостем фіналу стане Мадонна. Вона підписала контракт з організаторами про участь і виконає свій хіт Like A Prayer 1989 року і трек Future з нового альбому Madame X. Виступить з американським репером Quavo.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перший півфінал Євробачення відбувся 14 травня, переможцями якого стали Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція та Сан-Марино.Тим часом шведська компанія Brain Academy хоче запустити свій аналог Євробачення в США.