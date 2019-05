Сьогодні фінал Євробачення 2019: хто виступає і де дивитися

В Тель-Авіві (Ізраїль) відбулося два півфінали конкурсу пісні "Євробачення 2019", яке Україна в цьому році пропустить.

В результаті яких 26 учасників змагатимуться сьогодні ввечері за перше місце.

Шоу почнеться о 22:00 по Києву.

Фіналісти Євробачення будуть виступати в такому порядку:

Мальта - Мікела "Chameleon"

Албанія - Джоніда Малікі "Ktheju tokës"

Чехія - Лейк Малаві "Friend of a Friend"

Німеччина - S!sters "Sister"

Росія - Сергій Лазарєв "Scream"

Данія - Леонора "Love Is Forever"

Сан-Марино - Серхат "Say Na Na Na"

Північна Македонія - Тамара Тодевска "Proud"

Швеція - Джон Лундвіг "Too Late For Love"

Словенія - Зала Краль & Гашпер Шантль "Sebi"

Кіпр - Тампта "Replay"

Нідерланди - Дункан Лоуренс "Arcade"

Греція - Катерина Дуска "Better Love"

Ізраїль - Кобі Марімі "Home"

Норвегія - KEiiNO "Spirit in the Sky"

Великобританія - Майкл Райс "Bigger Than Us"

Ісландія - Hatari "Hatrið mun sigra"

Естонія - Віктор Крон "Storm"

Білорусь - ZENA "Like It"

Азейбарджан - Чингіз "Truth"

Франція - Білал Хассані "Roi"

Італія - Махмуд "Soldi"

Сербія - Невена Божович "Kruna"

Швейцарія - Люка Ханні "She Got Me"

Австралія - Кейт Міллер-Хайдке "ZeroGravity"

Іспанія - Міки "La Venda"

20 учасників були відібрані в результаті першого і другого півфіналу, представники країн творців конкурсу - Італія, Франція, Іспанія, Великобританія і Німеччина, а також країна-господиня - Ізраїль, яка перемогла на Євробаченні 2018, проходять у фінал автоматично.

В Україні Євробачення 2019 транслюватимуть СТБ та UA:Перший. Пряма трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Україна вплинути на результат не зможе, оскільки в цьому році не бере участь в конкурсі, але представник від України все-таки буде - Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка. Зірка українського шоубізу виступить у фіналі. Спеціальним гостем фіналу стане Мадонна. Вона підписала контракт з організаторами про участь і виконає свій хіт Like A Prayer 1989 року і трек Future з нового альбому Madame X. Виступить з американським репером Quavo.

Як повідомляли Українські Новини, перший півфінал Євробачення відбувся 14 травня, переможцями якого стали Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція та Сан-Марино.Тим часом шведська компанія Brain Academy хоче запустити свій аналог Євробачення в США.