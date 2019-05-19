Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку

Кабінет Міністрів оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконною та скасування націоналізації Приватбанку.\r\nПро це йдеться у переліку апеляційних скарг, передають Українські Новини.\r\nСкарга подана через Окружний адмінсуд 16 травня.\r\nЗазначено, що заявником апеляційної інстанції є уряд.\r\nТаким чином, подача скарги перешкоджає вступу в силу рішення від 18 квітня про скасування націоналізації Приватбанку.\r\nВона не набуде чинності до винесення постанови судом апеляційної інстанції за результатами розгляду скарги.\r\nУ той же час, прес-служба Шостого апеляційного адмінсуду повідомила Українським Новинам, що вказана апеляційна скарга ще не передана в цей суд.\r\nТаким чином, апеляція на даний момент знаходиться в канцелярії Окружного адмінсуду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.\r\nПідставами для прийняття такого рішення суд називає в тому числі недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого в подальшому була ініційована процедура його націоналізації, а також, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні.\r\nНБУ має намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції, в силу вона поки не набула.\r\n18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.\r\nЗгідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.\r\nСтратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.