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19 травня 2019, неділя, 08:00 18
Фінанси 2019-05-19T09:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку

Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку

Приватбанк
Приватбанк

Кабінет Міністрів оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконною та скасування націоналізації Приватбанку.

Про це йдеться у переліку апеляційних скарг, передають Українські Новини.

Скарга подана через Окружний адмінсуд 16 травня.

Зазначено, що заявником апеляційної інстанції є уряд.

Таким чином, подача скарги перешкоджає вступу в силу рішення від 18 квітня про скасування націоналізації Приватбанку.

Вона не набуде чинності до винесення постанови судом апеляційної інстанції за результатами розгляду скарги.

У той же час, прес-служба Шостого апеляційного адмінсуду повідомила Українським Новинам, що вказана апеляційна скарга ще не передана в цей суд.

Таким чином, апеляція на даний момент знаходиться в канцелярії Окружного адмінсуду.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Підставами для прийняття такого рішення суд називає в тому числі недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого в подальшому була ініційована процедура його націоналізації, а також, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні.

НБУ має намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції, в силу вона поки не набула.

18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.

Згідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.

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