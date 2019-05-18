Верховний Суд поновив Вусенко на посаді в. о. мера Луцька

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним звільнення і поновив Юлію Вусенко ("Об'єднання "Самопоміч") на посаді секретаря Луцької міської ради і, відповідно, виконуючого обов'язки мера.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

На початку травня Верховний Суд розглянув касаційну скаргу Луцької міськради на рішення суду першої інстанції про поновлення Вусенко на посаді секретаря міськради від 27 березня 2018 року, а також на постанову Апеляційного суду від 5 липня 2018 року.

Вусенко судилася з міськрадою вимагаючи скасувати рішення від 2 листопада 2017 року, яким вона була одночасно і поновлена на посаді і повторно звільнена.

Таким чином міськрада намагався виконати рішення судів про поновлення на посаді секретаря міськради.

Вусенко назвала такі дії влади порушенням її прав.

"Вважаючи вищевказане рішення Луцької міської ради протиправним, позивач вказує, що вона фактично не була поновлена на роботі, що порушує її конституційне право на працю і принцип обов'язковості судових рішень", - зазначено в матеріалах суду.

Верховний Суд погодився з цією позицією, і зазначив, що встановлений законом порядок поновлення працівника на робочому місці відповідачем дотримано не було, оскільки трудова книжка Вусенко на момент судового розгляду не містила відповідних записів про поновлення її на посаді і вона фактично не була допущена до виконання своїх посадових обов'язків.

Таким чином, Верховний суд відхилив касаційні скарги Луцької міськради і залишив у силі рішення про поновлення Вусенко на посаді.

Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого 2017 року помер мер Луцька Микола Романюк, відповідно його повноваження почала виконувати секретар міськради Вусенко.

15 березня 2017 міськрада вирішила припинити повноваження Вусенко без передбачених законодавством підстав для цього, з порушенням процедур розгляду (питання не було включено до порядку денного, його розглянула непрофільна комісія, засідання вів і рішення підписав неуповноважений чиновник) і порушенням порядку голосування (таємне і закрите замість відкритого та поіменного).

21 березня 2017 міськрада обрала секретарем голови фракції "Українське об'єднання патріотів" ("Укроп") Ігоря Поліщука і він став в. о. мера.

2 червня 2017 року суд визнав недійсним відсторонення Вусенко і постановив поновити її на посаді.

За день до винесення рішення апеляційного суду Поліщук склав з себе повноваження секретаря і замість нього секретарем був обраний Григорій Пустовіт ("Всеукраїнське об'єднання" "Батьківщина").

На виконання рішення апеляційного суду Луцька міська рада 2 листопада 2017 першим пунктом своєї постанови визнала таким, що втратило чинність своє рішення про припинення повноважень Вусенко, а другим і третім - знову припинила її повноваження і звільнила.