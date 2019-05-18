Верховний Суд поновив Вусенко на посаді в. о. мера Луцька

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним звільнення і поновив Юлію Вусенко ("Об'єднання "Самопоміч") на посаді секретаря Луцької міської ради і, відповідно, виконуючого обов'язки мера.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nНа початку травня Верховний Суд розглянув касаційну скаргу Луцької міськради на рішення суду першої інстанції про поновлення Вусенко на посаді секретаря міськради від 27 березня 2018 року, а також на постанову Апеляційного суду від 5 липня 2018 року.\r\nВусенко судилася з міськрадою вимагаючи скасувати рішення від 2 листопада 2017 року, яким вона була одночасно і поновлена на посаді і повторно звільнена.\r\nТаким чином міськрада намагався виконати рішення судів про поновлення на посаді секретаря міськради.\r\nВусенко назвала такі дії влади порушенням її прав.\r\n"Вважаючи вищевказане рішення Луцької міської ради протиправним, позивач вказує, що вона фактично не була поновлена на роботі, що порушує її конституційне право на працю і принцип обов'язковості судових рішень", - зазначено в матеріалах суду.\r\nВерховний Суд погодився з цією позицією, і зазначив, що встановлений законом порядок поновлення працівника на робочому місці відповідачем дотримано не було, оскільки трудова книжка Вусенко на момент судового розгляду не містила відповідних записів про поновлення її на посаді і вона фактично не була допущена до виконання своїх посадових обов'язків.\r\nТаким чином, Верховний суд відхилив касаційні скарги Луцької міськради і залишив у силі рішення про поновлення Вусенко на посаді.\r\nРішення остаточне і оскарженню не підлягає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 лютого 2017 року помер мер Луцька Микола Романюк, відповідно його повноваження почала виконувати секретар міськради Вусенко.\r\n15 березня 2017 міськрада вирішила припинити повноваження Вусенко без передбачених законодавством підстав для цього, з порушенням процедур розгляду (питання не було включено до порядку денного, його розглянула непрофільна комісія, засідання вів і рішення підписав неуповноважений чиновник) і порушенням порядку голосування (таємне і закрите замість відкритого та поіменного).\r\n21 березня 2017 міськрада обрала секретарем голови фракції "Українське об'єднання патріотів" ("Укроп") Ігоря Поліщука і він став в. о. мера.\r\n2 червня 2017 року суд визнав недійсним відсторонення Вусенко і постановив поновити її на посаді.\r\nЗа день до винесення рішення апеляційного суду Поліщук склав з себе повноваження секретаря і замість нього секретарем був обраний Григорій Пустовіт ("Всеукраїнське об'єднання" "Батьківщина").\r\nНа виконання рішення апеляційного суду Луцька міська рада 2 листопада 2017 першим пунктом своєї постанови визнала таким, що втратило чинність своє рішення про припинення повноважень Вусенко, а другим і третім - знову припинила її повноваження і звільнила.