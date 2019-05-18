підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 травня 2019, субота, 14:20 23
Події 2019-05-18T14:26:29+03:00
Українські Новини
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні

"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні

Фото: УП/Маси Найєм
Фото: УП/Маси Найєм

Члени націоналістичної організації "С14" знесли паркан на місці будівництва Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Про це у Facebook написав глава "С14" Євген Карась в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зносимо незаконний паркан на Інститутській", - написав він і опублікував відповідну Члени С14 вважають, що не можна починати будівництво музею на місці розстрілу героїв Небесної сотні, поки Генпрокуратура не завершила всі необхідні слідчі експерименти.

Як повідомляли Українські Новини, "С14" подає в суд на Авакова.

Тим часом, Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.

Більше новин про: С14 Революція гідності Інститутська

Архів
Новини
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
Юлія Вусенко. Фото: volynnews.com
Верховний Суд поновив Вусенко на посаді в. о. мера Луцька 14:43
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку 13:30
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
Рейтинг партії Вакарчука не дотягує до 1% 16:20
більше новин
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 18:50
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok