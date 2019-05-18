"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні

Члени націоналістичної організації "С14" знесли паркан на місці будівництва Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Про це у Facebook написав глава "С14" Євген Карась в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зносимо незаконний паркан на Інститутській", - написав він і опублікував відповідну Члени С14 вважають, що не можна починати будівництво музею на місці розстрілу героїв Небесної сотні, поки Генпрокуратура не завершила всі необхідні слідчі експерименти.

Як повідомляли Українські Новини, "С14" подає в суд на Авакова.

Тим часом, Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.