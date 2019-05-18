"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні

Члени націоналістичної організації "С14" знесли паркан на місці будівництва Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.\r\nПро це у Facebook написав глава "С14" Євген Карась в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Зносимо незаконний паркан на Інститутській", - написав він і опублікував відповідну Члени С14 вважають, що не можна починати будівництво музею на місці розстрілу героїв Небесної сотні, поки Генпрокуратура не завершила всі необхідні слідчі експерименти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "С14" подає в суд на Авакова.\r\nТим часом, Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.