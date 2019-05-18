Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку

Визначені пляжі столиці, на яких можна буде відпочити і провести час киянам і гостям столиці. Про це повідомила прес-служба КМДА.\r\nСписок складається з рекомендованих пляжів для відпочинку і купання. Також, прес-служба наполегливо просить киян і гостей столиці купатися тільки на тих пляжах, які пристосовані для цього, оскільки інші території стихійні, і з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку.\r\nРекомендовані для купання пляжі Києва:\r\n\r\nЧорторой - р. Дніпро, біля парку "Муромець";\r\nВербний - озеро Вербне, вул. Приозерна;\r\nПуща-Водиця - ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);\r\nВенеція - протоку Венеціанський, острів Долобецький;\r\nДитячий - протоку Венеціанський, острів Венеціанський;\r\nЗолотий р. Дніпро, острів Венеціанський;\r\nМолодіжний р. Десенка, острів Долобецький;\r\nПередмостная Слобідка - р. Дніпро, острів Венеціанський;\r\nРадуга - озеро Райдуга, вул. Райдужна;\r\nТельбін - озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;\r\nЦентральний р. Дніпро, острів Труханів;\r\nРадуга - Русанівську протоку, вул. Микільсько-Слобідська;\r\nГалерний - затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;\r\nТроєщина - затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у серпні 2016 "Плесо" тимчасово заборонив купання на 5 пляжах в Києві. Раніше в 2017 в Києві відкрили 11 пляжів: повний перелік.