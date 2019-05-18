Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку

Визначені пляжі столиці, на яких можна буде відпочити і провести час киянам і гостям столиці. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Список складається з рекомендованих пляжів для відпочинку і купання. Також, прес-служба наполегливо просить киян і гостей столиці купатися тільки на тих пляжах, які пристосовані для цього, оскільки інші території стихійні, і з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку.

Рекомендовані для купання пляжі Києва:

Чорторой - р. Дніпро, біля парку "Муромець";

Вербний - озеро Вербне, вул. Приозерна;

Пуща-Водиця - ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);

Венеція - протоку Венеціанський, острів Долобецький;

Дитячий - протоку Венеціанський, острів Венеціанський;

Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський;

Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький;

Передмостная Слобідка - р. Дніпро, острів Венеціанський;

Радуга - озеро Райдуга, вул. Райдужна;

Тельбін - озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;

Центральний р. Дніпро, острів Труханів;

Радуга - Русанівську протоку, вул. Микільсько-Слобідська;

Галерний - затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;

Троєщина - затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні 2016 "Плесо" тимчасово заборонив купання на 5 пляжах в Києві. Раніше в 2017 в Києві відкрили 11 пляжів: повний перелік.