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18 травня 2019, субота, 13:30 22
Суспільство 2019-05-18T15:00:03+03:00
Українські Новини
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку

Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку

Визначені пляжі столиці, на яких можна буде відпочити і провести час киянам і гостям столиці. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Список складається з рекомендованих пляжів для відпочинку і купання. Також, прес-служба наполегливо просить киян і гостей столиці купатися тільки на тих пляжах, які пристосовані для цього, оскільки інші території стихійні, і з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку.

Рекомендовані для купання пляжі Києва:

  • Чорторой - р. Дніпро, біля парку "Муромець";
  • Вербний - озеро Вербне, вул. Приозерна;
  • Пуща-Водиця - ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);
  • Венеція - протоку Венеціанський, острів Долобецький;
  • Дитячий - протоку Венеціанський, острів Венеціанський;
  • Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький;
  • Передмостная Слобідка - р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Радуга - озеро Райдуга, вул. Райдужна;
  • Тельбін - озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;
  • Центральний р. Дніпро, острів Труханів;
  • Радуга - Русанівську протоку, вул. Микільсько-Слобідська;
  • Галерний - затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;
  • Троєщина - затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні 2016 "Плесо" тимчасово заборонив купання на 5 пляжах в Києві. Раніше в 2017 в Києві відкрили 11 пляжів: повний перелік.

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