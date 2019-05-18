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18 травня 2019, субота, 12:27 370
Економіка 2019-05-18T15:00:03+03:00
Українські Новини
Підвищення тарифів після енергореформи не буде, - політолог Кушнір

Підвищення тарифів після енергореформи не буде, - політолог Кушнір

Політичний експерт Світлана Кушнір впевнена, що не буде підвищення тарифів на електроенергію після відкриття оптового ринку, яка, згідно Закону України "Про електроенергію", має відбутися з 1 липня. Про це експерт заявила в ефірі телеканалу NewsONE.

"По-перше, у нас для того, щоб "стримати апетити", є Антимонопольний комітет україни та Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. На них покладено функції відстежувати ціну на ринку, умови договорів і власне яким чином все це працює на практиці. Крім того, якщо буде зафіксовано змову на ринку, якщо буде зафіксовано завищення цін, то встановлюються штрафи в розмірі 10% від щорічного обороту компанії. Якщо подивитися на звітність енергокомпаній і побачите їх річний оборот, то зрозумієте - це страшні суми штрафів. Тому я впевнена, що генеруючі компанії не будуть йти по шляху збільшення тарифів", - вважає Кушнір.

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