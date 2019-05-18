Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар: пройде хвилина мовчання

У суботу, 18 травня, виповнюється 75 років з початку депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини – Криму. В цей день в Україні і світі відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Сьогодні в Києві та інших містах України плануються заходи, присвячені цьому дню. Траурні заходи пройдуть також у багатьох країнах світу.

На 12:00 запланована всеукраїнська хвилина мовчання в пам'ять жертв геноциду кримських татар. У Криму, аннексированном Росією, траурні заходи, крім офіційних, заборонені, а спроби їх проведення присікаються.

Нагадаємо, День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня кожного року. В цей день в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч чоловік.