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18 травня 2019, субота, 11:06 13
Суспільство 2019-05-18T14:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар: пройде хвилина мовчання

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар: пройде хвилина мовчання

На 12:00 запланована всеукраїнська хвилина мовчання в пам'ять жертв геноциду кримських татар. Фото: sev.life
На 12:00 запланована всеукраїнська хвилина мовчання в пам'ять жертв геноциду кримських татар. Фото: sev.life

У суботу, 18 травня, виповнюється 75 років з початку депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини – Криму. В цей день в Україні і світі відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Сьогодні в Києві та інших містах України плануються заходи, присвячені цьому дню. Траурні заходи пройдуть також у багатьох країнах світу.

На 12:00 запланована всеукраїнська хвилина мовчання в пам'ять жертв геноциду кримських татар. У Криму, аннексированном Росією, траурні заходи, крім офіційних, заборонені, а спроби їх проведення присікаються.

Нагадаємо, День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня кожного року. В цей день в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч чоловік.

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