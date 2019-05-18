Померла всесвітньо відома кішка-мем "Grumpy Cat"

Кішка Grumpy Cat, всесвітньо відома завдяки мемам, 14 травня померла в США у віці семи років. Про це повідомляється в Twitter-акаунті тварини.

Господиня кішки повідомила, що нещодавно тварина перенесла інфекцію та померла від ускладнень.

"Крім того, що вона була нашою дитиною і членом сім'ї, Grumpy допомагала мільйонам людей по всьому світу посміхатися, навіть коли часи були важкими", – йдеться в повідомленні.

Персидська кішка Соус Тардар стала популярною під ім'ям Grumpy Cat в 2012 році з-за свого "сердитого виразу обличчя".

5 квітня кішка як раз відзначала свій день народження.

Раніше власники знаменитої кішки Grumpy Cat відсудили 710 тис. доларів у кав'ярні.