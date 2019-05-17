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17 травня 2019, пʼятниця, 21:55 36
Події 2019-05-17T22:15:01+03:00
Українські Новини
На виїзді з Києва зіткнулися три легковики: два водії та пасажирка в лікарні

На виїзді з Києва зіткнулися три легковики: два водії та пасажирка в лікарні

У п'ятницю, 17 травня, на виїзді з Києва сталася ДТП за участю трьох машин. В результаті аварії, в яку потрапили автомобілі Volkswagen, Daihatsu і "Нива", постраждали три людини, їх госпіталізували, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 18:00.

За попередньою інформацією, яку підтвердили співробітники поліції і водій Daihatsu, Passat і Sirion рухалися з Києва, коли на зустрічну виїхав ВАЗ "Нива". За словами водія "японця", швидкість зіткнення була невисокою, проте і цього виявилося достатньо.

В результаті ДТП постраждав водій, пасажирка Volkswagen і водій ВАЗ. Sirion відносно пощастило - Passat відлетів Daihatsu вже за інерцією, тому в цій машині обійшлося без постраждалих. Та й зовні вона постраждала найменше. А ось у двох основних учасників ДТП значно постраждали передні частини - у Passat і зовсім моторний відсік майже повністю вм'явся.

Крім карет швидкої допомоги, які забрали потерпілих, на місці працювали екіпаж патрульної поліції, а також авто слідчо-оперативної групи.

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