Відео дня: ворота Верховної Ради полили зі шлангу перед інавгурацією Зеленського

У п'ятницю, 17 травня, ворота Верховної Ради поливали зі шлангу, а сходинки чистили милом.\r\nПро це написала журналістка Михайлина Скорик на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.\r\n\r\n"Раду миють таки капітально. А що встигли зробити вранці ви?", - написала Скорик.\r\nТе, що відбувається на відео викликало реакцію Facebook-користувачів, які почали жартувати про дезінфекцію і те, що можливо ті, хто так ретельно чистить Раду - щось знають.\r\n\r\n\r\nТакож сьогодні Скорик виклала фото того, як сходинки Ради миють з шампунем, що також викликало активні коментарі.\r\nМиття сходів Ради. Фото: Михайлина Скорик\/Facebook\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" на прибирання своїх офісів витратить 4 млн гривень, а перед приїздом Дуди і Порошенка в Харкові руками мили бордюри.\r\nТим часом інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.