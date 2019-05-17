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17 травня 2019, пʼятниця, 19:29 25
Верховна Рада і партії 2019-05-17T20:45:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: ворота Верховної Ради полили зі шлангу перед інавгурацією Зеленського

Відео дня: ворота Верховної Ради полили зі шлангу перед інавгурацією Зеленського

У п'ятницю, 17 травня, ворота Верховної Ради поливали зі шлангу, а сходинки чистили милом.

Про це написала журналістка Михайлина Скорик на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"Раду миють таки капітально. А що встигли зробити вранці ви?", - написала Скорик.

Те, що відбувається на відео викликало реакцію Facebook-користувачів, які почали жартувати про дезінфекцію і те, що можливо ті, хто так ретельно чистить Раду - щось знають.

Також сьогодні Скорик виклала фото того, як сходинки Ради миють з шампунем, що також викликало активні коментарі.

Миття сходів Ради. Фото: Михайлина Скорик/FacebookМиття сходів Ради. Фото: Михайлина Скорик/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" на прибирання своїх офісів витратить 4 млн гривень, а перед приїздом Дуди і Порошенка в Харкові руками мили бордюри.

Тим часом інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.

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